الفارسي: لا مفر إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة 24 ديسمبر

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، إنه بينما سيتصفح الجميع تقديمات المترشحين للإنتخابات المرتقبة، سيلاحظون تهافت عائلة واحدة و قبيلة واحدة ومن توجه واحد، وكأن لسان حالهم يقول: المهم ينجح منّا واحد ليخدم الآخرين، وفق قولها.

الفارسي، وفي تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم، أضافت: “هؤلاء أنصحهم؛ اختاروا أفضلكم وتضامنوا معه وأدعموه، والا ستتفتت أصواتكم وتذروها الريح، ولا مفر لنا إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر 2021”.

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