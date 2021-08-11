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الفارسي: لا مفر إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، إنه بينما سيتصفح الجميع تقديمات المترشحين للإنتخابات المرتقبة، سيلاحظون تهافت عائلة واحدة و قبيلة واحدة ومن توجه واحد، وكأن لسان حالهم يقول: المهم ينجح منّا واحد ليخدم الآخرين، وفق قولها.

الفارسي، وفي تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم، أضافت: “هؤلاء أنصحهم؛ اختاروا أفضلكم وتضامنوا معه وأدعموه، والا ستتفتت أصواتكم وتذروها الريح، ولا مفر لنا إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر 2021”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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