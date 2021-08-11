المنقوش تؤكد للجرندي استعداد ليبيا لمساعدة تونس في مكافحة حرائق الغابات

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، استعداد ليبيا لتقديم يد العون والمساعدة إلى تونس وذلك من أجل تجاوز محنة سلسلة الحرائق التي نشبت في غابات عدد من الولايات التونسية، وفق الخارجية الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المنقوش، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وقالت الخارجية الليبية إن المنقوش اطمأنت خلال الاتصال الهاتفي مع نظيرها التونسي على الأوضاع في الشقيقة تونس وخاصة ما يتعلق بمكافحة سلسلة الحرائق التى نشبت في غابات عدد من الولايات التونسية، والجهود المبذولة لاخمادها، معربة «عن مواساة وتضامن الشعب الليبي مع شقيقه الشعب التونسي واستعداد الجانب الليبي لتقديم يد العون والمساعدة لتجاوز هذه المحنة».

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وأضافت الخارجية الليبية أن الاتصال الهاتفي تطرق أيضا إلى آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلدين، والإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الجائحة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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