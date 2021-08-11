المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحًا خاصاً بالقاعدة الدستورية

عرضت عضوة ملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري، مقترحا بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، متضمناً تعديلات على عشر مواد من المشروع الذي قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

المسماري خلال كلمتها أمام الجلسة الافتراضية بالملتقى، أوضحت أن المقترح الجديد سبق أن قدمه حوالي عشرة أعضاء من المنظمة الشرقية ويؤكد على احترام خارطة الطريق، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها المقرر، مشيرة إلى أن المادة السابعة والعشرين الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المترشح إلى الانتخابات، هي مادة جدلية والسبب الرئيسي للخلاف بين أعضاء الملتقى.

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