الغزالي يكرم تركيا في ذكرى تأسيس الجيش الليبي

كرم آمر الكلية العسكرية، “محمود الغزالي”، كل من رئيس الأركان العامة المعين من قبل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، “محمد الحداد”، وممثل بعثة التدريب العسكرية التركية في ليبيا، خلال حفل تخريج طلبة الكلية العسكرية، ملحق الدفعة 51.

وبحسب بيان الكلية، استكمل 22 طالب باقي تدريباتهم، وتم إرسالهم إلى تركيا بالتنسيق مع بعثة التدريب العسكرية التركية في ليبيا.

وقال البيان: “بمناسبة الذكرى الــ81 لتأسيس الجيش الليبي تم ترقية الطلبة الجرحى ضباط عاملين برتبة ملازم ثان. وفي نهاية الحفل تم تكريم “محمد الحداد” و ممثل بعثة التدريب العسكرية التركية في ليبيا.