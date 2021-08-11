القطراني يبحث مع أعضاء السفارة المصرية تنظيم التبادل التجاري بين البلدين

بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حسين القطراني، مع القائم بأعمال السفارة المصرية والمسؤول عن الملف الليبي بوزارة الخارجية المصرية، “بحثوا” سبل تنظيم عمل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك ضمن الجهود الرامية لتقديم الإمكانات اللازمة لعمل السفارة المصرية في مدينة طرابلس، حيث ناقش المجتمعون السبل الكفيلة لتسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، وتنظيم تواجدها بالأراضي الليبية بحسب حاجة السوق، فيما ثمن القطراني دور مصر ودعمها الجاد لملف المصالحة ووقوفها الدائم مع الدولة الليبية.

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