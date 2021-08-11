في الذكرى الـ11 للتهجير القسري.. رابطة مهجري تاورغاء يحملون الحكومة تهميش معاناتهم

طالبت الرابطة الاجتماعية لقبائل وعشائر تاورغاء، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة عقد جلسة حكومية طارئة لإنقاذ أهالي تاورغاء المهجرين، محملة كافة المسؤولين بالحكومة ما يتعرض له المواطنين من إقصاء وتهميش وإهمال لمعاناتهم.

ووفقاً للبيان الصادر عن الرابطة بمناسبة الذكرى الحادية عشر على التهجير القسري لهم، حملت من خلاله الحكومة المؤقتة بالوقوف على مهامها وتعويض الضرر بتهيئة المدينة لقفل ملف التهجير والمخيمات، مطالبة الجهات التشريعية بالعدالة بين المدن بإضافة مقعد ثاني لمدينة تاورغاء ومقعد آخر للمرأة في مجلس النواب.

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