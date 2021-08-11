الدبيبة يتفقد مجمع محطات تطعيم طرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الاربعاء بجولة تفقدية رفقة وزير الصحة “علي الزناتي”، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه “عادل جمعة” وللاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ومدير المركز الوطني لمكافحة الإمراض “حيدر السائح” المجمع محطات تطعيم طرابلس الذي بدء اليوم في الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فايروس كورونا.

وتفقد الدبيبة أروقة المجمع حيث التقى بعدد من الاطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، واطلع على سير عمليات التطعيم بهذا المجمع ومدى إقبال المواطنين على عملية تلقي اللقاح، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم في ظل الظروف الحالية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا المستجد من خلال تلقي المواطنين للقاح وذلك لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.