كوبيش يحذر ملتقى الحوار من فشل التوافق وحرمان الليبيين من حقهم في الانتخابات

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي من أن عدم التوصل إلى اتفاق يهدد بتقويض خارطة الطريق الساعية لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام.

وقال كوبيش في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار إنه لم يتبق على الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل سوى مئة وأربعة وثلاثين يوماً فقط.

وطالب كوبيش أعضاء الملتقى بضرورة مناقشة المقترحات الأربعة الخاصة بالقاعدة الدستورية بطريقة بناءة وبحث كيفية تحسينها وتكييفها بغية الوصول إلى أعلى مستوى من التوافق، مشددا على ضرورة الاحترام الكامل لشرط ألا يقوض أي من هذه المقترحات الواعد بإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

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