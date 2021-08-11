ورشة عمل تشاورية لتحديد المشاريع ذات الأولوية في بلدية طبرق

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل تشاورية بفندق باب طبرق، مع مسؤولي القطاعات الخدمية وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق لتحديد المشاريع ذات الأولوية لتنفيذها في المدينة.
وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن الورشة التشاورية تهدف إلى «تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي (SLCRR)»، والتعرف على أوضاع القطاعات الخدمية واحتياجاتها العاجلة.
حضر فعاليات الورشة أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق: ميمون عبدالرسول وهاشم امصادف ومنصور امداوي ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني ومدير إدارة الموارد البشرية مودة بدر ومدير إدارة الجودة عيد العمامي ومدير إدارة المالية دارين بدر ومدير مكتب الشؤون القانونية عبدالعزيز اكريم ومدير مكتب عميد البلدية جادالمولى خليل ومدير مكتب وكيل الديوان فاطمة البوسيفي.
كما شارك في فعاليات الورشة التشاورية مندوبي قطاعات التعليم والمرافق ومشروعات المرافق والاقتصاد والثقافة والاصحاح البيئي والشؤون الإجتماعية والكهرباء والجمعيات الخيرية.
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