اليعقوبي تطالب بوجود مراقبين دوليين لمراقبة انتخابات ديسمبر

شددت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، على ضرورة ضمان قبول القاعدة الدستورية حال اعتمادها وكذلك نتائج الانتخابات، مطالبة بضرورة وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز الشفافية ووضع ميثاق وطني للتعايش السلمي.

اليعقوبي خلال جلسة الملتقى الافتراضية المنعقدة عبر تطبيق زوم، عرضت مقترحا بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر ، لافتة إلى أنه يتضمن تعديلات على المواد الخاصة بالقسم، وينص على أن ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتخابية عبر الاقتراع العام السري المباشر وبالأغلبية المطلقة.

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