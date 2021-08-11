بعد دعمه لثورات 2011.. بن جاسم يعارض الثورة في قطر ويدعو للوقوف مع تميم

علق رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم، على “انتفاضة” قبيلة “آل مرة” المناهضة لقانون انتخابات مجلس الشورى، قائلاً: “الوقوف مع الوطن والأمير واجب على كل مواطن ومقيم في هذا البلد”.

وأكد بن جاسم، في تغريدة له، أن “هذه المواقف والمطالب لها طريقة وأسلوب معين في العائلة القطرية، مضيفًا: “تحت أي ظرف فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”، بحسب قوله.

وتابع : “نحن نمر بتجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية، وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل”، بحسب قوله.

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