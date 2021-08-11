وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدشّن منظومة التسجيل والدراسة والامتحانات الموحدة

استلمت مساء الثلاثاء جامعات بنغازي واجدابيا والنجم الساطع منظومة التسجيل والدراسة والامتحانات الموحدة حيث عقد بجامعة بنغازي اجتماع ضم مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمسجل العام ورئيس قسم الدراسة والامتحانات ومدير مركز المعلومات التوثيق المكلف ومدير المركز الإعلامي بجامعة بنغازي ومدير مركز المعلومات والتوثيق بجامعة اجدابيا ومدير مركز المعلومات والتوثيق ومدير مكتب تقنية المعلومات بجامعة النجم الساطع ومصمم المنظومة الموحدة.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، فإن الاجتماع تم خلاله تسليم المنظومة الموحدة للتسجيل والدراسة والامتحانات لكل جامعة حيث تم استلام رابط المنظومة ورمز الدخول الخاص بالمنظومة.

وأكد مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة علي أحمد سالم، في افتتاح الاجتماع على الحرص الكبير الذي يوليه الوزير لانجاز هذا التحول الالكتروني الذي يوفر الزمن والجهد للطالب والخريج في الحصول على البيانات الخاصة به ويضمن سلاسة وصول البيانات ودقتها لضمان التخطيط السليم واتخاذ القرارات الصحيحة.

واستمع الحضور قبل الاستلام الى شرح تفصيلي حول المنظومة الموحدة وآلية عملها وشهد الاجتماع تفاعل كبير بين الحضور ومعد ومصمم المنظومة حيث تم مناقشة كل كبيرة وصغيرة في المنظومة.

واتفق الحضور على البدء الفعلي في ادخال البيانات من يوم الغد وتم تشكيل غرفة الكترونية تضم فريق العمل المصمم لهذه المنظومة والمكلفين بإدخال البيانات من الجامعات الليبية بهدف الدعم الفني ومعالجة اي اشكالية تواجه سير عملهم.

ومن المتوقع في بحر 10 أيام بالنسبة لجامعة اجدابيا والنجم الساطع وفي بحر شهر بالنسبة لجامعة بنغازي استيفاء عملية ادخال كل البيانات المتعلقة بالطلبة في المنظومة كمرحلة أولى ومن بعد ادخال بيانات الموظفين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس.

وتهدف هذه المنظومة الى تكوين قاعدة بيانات عن كل الجامعات الليبية الحكومية والخاصة بهدف ضمان التخطيط الجيد والتطبيق الفعلي للقوانين واللوائح المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي.

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