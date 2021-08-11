وزير الخارجية البحريني لنظيره الألماني: نطالب بمغادرة كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها

عقد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، مؤتمرًا صحفيًا في أعقاب جلسة المباحثات الرسمية المشتركة بحضور وفدين من البلدين.

وجدد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، خلال لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، دعوة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الانتقالية الليبية، مشددا على ضرورة مغادرة كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، ومؤكدا دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وعبّر الزياني عن تقدير مملكة البحرين لدور جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة النشط والبناء في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن شعوب منطقة الشرق الأوسط عانت كثيرًا ولفترة طويلة من انعدام الأمن والاستقرار، معربًا عن اعتزاز المملكة البحرينية بالعمل والتنسيق مع جمهورية ألمانيا في تقديم الدعم والأمل لشعوب المنطقة.

ونوه بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية في استضافة مؤتمري برلين 1 و برلين 2 حول ليبيا، مجددًا الدعوة إلى المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الانتقالية في ليبيا، وضرورة مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من دولة ليبيا الشقيقة، مؤكدًا دعم مملكة البحرين لجهود المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.

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