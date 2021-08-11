غوقة: البعثة الأممية هي المسؤولة عن فشل التوصل للقاعدة ‏الدستورية

حمل نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، ‏البعثة الأممية والإدارة المسؤولة عن ملتقى الحوار السياسي، ‏مسؤولية الفشل في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية ‏للانتخابات المقبلة حتى الآن.‏

وقال غوقة في تصريحات عبر لقناة “العربية”، إن الإدارة الحالية ‏للملتقى، تتحمل المسؤولية في إفشال الحوار داخله، وعدم التوافق ‏على قاعدة دستورية، لأنه كان في السابق قد شكل لجنة قانونية ‏لإعداد القاعدة، وانتهت إلى إقرار مقترح واضح محدد المعالم.‏

وأوضح أن هذا المقترح كان يقضي بتعديل مادة في الإعلان ‏الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات ‏الرئاسية، وإنتاج سلطة جديدة توكل إليها مهمة التصرف بشأن ‏الدستور وانتخاب برلمان به نسبة مخصصة للمرأة وللمكونات ‏الثقافية في البلاد، وكان هناك نقطة خلافية واحدة وهي انتخاب ‏الرئيس وهل يكون مباشرة من الشعب أم يكون من مجلس النواب.‏

وأضاف: “أحالت اللجنة هذا الخلاف لملتقى الحوار، وكان ‏ينبغي على الملتقى أن يناقش مسألة واحدة، وهي هل تكون ‏الانتخابات مباشرة من الشعب أم عن طريق مجلس النواب، ولكن ‏إدارة الملتقى سمحت باقتراحات وسمحت بالعودة إلى الوراء ‏خطوات عديدة بالحديث عن الاستفتاء على الدستور وهو ما فجر ‏الخلاف من جديد”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

