غوقة: البعثة الأممية هي المسؤولة عن فشل التوصل للقاعدة ‏الدستورية

حمل نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، البعثة الأممية والإدارة المسؤولة عن ملتقى الحوار السياسي، مسؤولية الفشل في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة حتى الآن.
وقال غوقة في تصريحات عبر لقناة “العربية”، إن الإدارة الحالية للملتقى، تتحمل المسؤولية في إفشال الحوار داخله، وعدم التوافق على قاعدة دستورية، لأنه كان في السابق قد شكل لجنة قانونية لإعداد القاعدة، وانتهت إلى إقرار مقترح واضح محدد المعالم.
وأوضح أن هذا المقترح كان يقضي بتعديل مادة في الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وإنتاج سلطة جديدة توكل إليها مهمة التصرف بشأن الدستور وانتخاب برلمان به نسبة مخصصة للمرأة وللمكونات الثقافية في البلاد، وكان هناك نقطة خلافية واحدة وهي انتخاب الرئيس وهل يكون مباشرة من الشعب أم يكون من مجلس النواب.
وأضاف: “أحالت اللجنة هذا الخلاف لملتقى الحوار، وكان ينبغي على الملتقى أن يناقش مسألة واحدة، وهي هل تكون الانتخابات مباشرة من الشعب أم عن طريق مجلس النواب، ولكن إدارة الملتقى سمحت باقتراحات وسمحت بالعودة إلى الوراء خطوات عديدة بالحديث عن الاستفتاء على الدستور وهو ما فجر الخلاف من جديد”.
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