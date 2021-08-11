الأسطى: خلافات ملتقى الحوار سياسية ‏بحتة وليست قانونية ويجب أن يتم تنقية الأجواء من حالة الاستقطاب الحادة

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى، إن الخلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ليست قانونية بل هي سياسية بحتة.
الأسطى، وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أشار إلى أن تفاصيل الجلسة كثيرة والمقترحات التي سردها مكررة في شقها القانوني، ولم تصل إدارة البعثة بعد إلى مرحلة من مراحل التصويت، والنقاط الخلافية لم يتم التوصل إلى حل لها.
ولقت إلى أن الخلافات ليست قانونية بل سياسية بحتة، لذلك يجب أن يتم تنقية الأجواء الحالية التي بها حالة استقطاب حادة، ويجب أن يتم العمل في كل المسارات والاتجاهات، لإنجاح هذه الانتخابات وقبول نتائجها.
وأضاف: “لن يكون هناك تصويت خلال الجلسة الافتراضية، وستكون هناك محاولة لدمج المقترحات الأربع في مقترحين أو مقترح واحد، وإعطاء فسحة لمجلس النواب أو مجلس الدولة الاستشاري للمشاركة في تلك العملية لتنقية الأجواء السياسية قبل الذهاب للانتخاب”.
واستمر: “ربما يتوصل الجميع إلى حل أن يذهب الجميع إلى الانتخابات البرلمانية ثم نتجه إلى توفير سند دستوري ثم نذهب إلى الانتخابات الرئاسية مع الأخذ في الاعتبار توحيد المؤسسات بكل وضوح وواقعية وعدم إهمال مطالب الشعب الأساسية”.
واستدرك: “يجب أن يكون هناك حل سياسي لمواجهة كل من يحاول أن يعرقل خارطة الطريق وإقامة الانتخابات، خاصة وأن هناك 4 مقترحات 2 منهم يتحدث عن انتخابات برلمانية ورئاسية ومباشرة وفق متطلبات أو شروط، واثنين يتحدثون عن انتخابات برلمانية ومنح الفرصة للاستحقاق الدستوري ثم الذهاب للانتخابات الرئاسية”.
وأتم: “حاولنا توضيح بأنه يجب الفصل بين الشق القانوني والشق الإجرائي، والشق السياسي والمخاوف السياسية والأمنية التي يجب الحديث عنها بصراحة، لأنها الخلافات ليست لها علاقة بالشق القانوني أو خارطة الطريق بل هي خلافات سياسية بالمقام الأول ويجب حل تلك الخلافات أولا للتوصل إلى حل لتلك الخلافات”.
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