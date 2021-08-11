الأسطى: خلافات ملتقى الحوار سياسية ‏بحتة وليست قانونية ويجب أن يتم تنقية الأجواء من حالة الاستقطاب الحادة

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي خالد ‏الأسطى، إن الخلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ليست ‏قانونية بل هي سياسية بحتة.‏

الأسطى، وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أشار إلى أن تفاصيل الجلسة كثيرة والمقترحات التي سردها مكررة ‏في شقها القانوني، ولم تصل إدارة البعثة بعد إلى مرحلة من مراحل ‏التصويت، والنقاط الخلافية لم يتم التوصل إلى حل لها.‏

ولقت إلى أن الخلافات ليست قانونية بل سياسية بحتة، لذلك ‏يجب أن يتم تنقية الأجواء الحالية التي بها حالة استقطاب حادة، ‏ويجب أن يتم العمل في كل المسارات والاتجاهات، لإنجاح هذه ‏الانتخابات وقبول نتائجها.‏

وأضاف: “لن يكون هناك تصويت خلال الجلسة الافتراضية، ‏وستكون هناك محاولة لدمج المقترحات الأربع في مقترحين أو ‏مقترح واحد، وإعطاء فسحة لمجلس النواب أو مجلس الدولة ‏الاستشاري للمشاركة في تلك العملية لتنقية الأجواء السياسية قبل ‏الذهاب للانتخاب”.‏

واستمر: “ربما يتوصل الجميع إلى حل أن يذهب الجميع إلى ‏الانتخابات البرلمانية ثم نتجه إلى توفير سند دستوري ثم نذهب إلى ‏الانتخابات الرئاسية مع الأخذ في الاعتبار توحيد المؤسسات بكل ‏وضوح وواقعية وعدم إهمال مطالب الشعب الأساسية”.‏

واستدرك: “يجب أن يكون هناك حل سياسي لمواجهة كل من ‏يحاول أن يعرقل خارطة الطريق وإقامة الانتخابات، خاصة وأن ‏هناك 4 مقترحات 2 منهم يتحدث عن انتخابات برلمانية ورئاسية ‏ومباشرة وفق متطلبات أو شروط، واثنين يتحدثون عن انتخابات ‏برلمانية ومنح الفرصة للاستحقاق الدستوري ثم الذهاب ‏للانتخابات الرئاسية”.‏

وأتم: “حاولنا توضيح بأنه يجب الفصل بين الشق القانوني ‏والشق الإجرائي، والشق السياسي والمخاوف السياسية والأمنية التي ‏يجب الحديث عنها بصراحة، لأنها الخلافات ليست لها علاقة ‏بالشق القانوني أو خارطة الطريق بل هي خلافات سياسية بالمقام ‏الأول ويجب حل تلك الخلافات أولا للتوصل إلى حل لتلك ‏الخلافات”.

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