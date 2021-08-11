لجنة الصحة النيابية تتفق على تحديد موعد 15 سبتمبر المقبل لاعتماد التسعيرة المقدمة من اللجنة المشتركة

إنطلق اليوم الأربعاء، بقاعة اجتماعات مجلس النواب بالعاصمة طرابلس اجتماعاً ضم اتحاد المصحات الليبي ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن سيف النصر و وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج و أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب فوزية أبو غالية وأسماء الخوجة وبحضور عبدالرزاق البيباص ووفد من ديوان المحاسبة طرابلس ومدير صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج، تم خلال الإجتماع مناقشة عدة أمور بشأن توطين العلاج بالداخل وتحسين الخدمات الطبية.

الحاضرون، وبحسب المكتب الإعلامي لاتحاد المصحات الليبي، اتفقوا تم تحديد موعد 15 سبتمبر المقبل لاعتماد التسعيرة المقدمة من اللجنة المشتركة من وزارة الاقتصاد والصحة واتحاد المصحات والتي تراعي التكاليف و التضخم وظروف المواطن، وتصنيف المستشفيات والمصحات الايوائية بالقطاع الخاص وفقاً لمقترح إدارة الجودة واعتماد المؤسسات الصحية وتوصيات ديوان المحاسبة، وتقديم مقترح شراء الخدمة بما يكفل تقديم خدمات جيدة للمواطن وفق معايير معينة وضمان سداد حقوق المصحات وتقليل التكاليف على الدولة، ومراجعة اللوائح و القوانين والإستفادة من القانون رقم 9 لتشجيع الاستثمار الوطني، وإتاحة الفرصة لاتحاد المصحات في رسم السياسات الصحية في ليبيا و التعاون مع القطاع العام بإعتباره شريك استراتيجي لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الأسعار و نسبة التضخم و سعر الدولار سواء بالنقص أو الزيادة.