البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الذي ينعقد على مدى يومين لاستعراض مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات يأتي «بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة»، مشيرة إلى أن أعضاء لجنة التوافقات وضعوا مقترحات القاعدة الدستورية «إدراكاً منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».

وأوضحت البعثة في بيان أن أعضاء الملتقى ناقشوا خلال الاجتماع المقترحات المقدمة وقدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. كما تعهدوا بمواصلة المشاورات بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى «تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بنّاء إذا ما تمكنتم من استنهاض الإرادة السياسية، وقدمتم التنازلات المتبادلة للسير ببلدكم إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة».

– أم العز الفارسي عن اجتماع ملتقى الحوار اليوم: كان إيجابيا وواقعيا ويؤسس لمرحلة من التوافق

– كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية

– زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية التصويت عليها

وأبلغ كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي عزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد «اجتماع مباشر» لأعضاء ملتقى الحوار «في القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، ما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».

وأشار منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأمين العام المساعد، ريزدون زينينغا، في كلمته أمام الجلسة الختامية إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء الملتقى مضيفاً أن «الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليين مستعدون لدعمكم ومساعدتكم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول كيفية التوصل إلى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف».

ووصفت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، الاجتماع الافتراضي للملتقى، اليوم، بأنه «كان إيجابيا وواقعيا ويؤسس لمرحلة من التوافق من أجل قاعدة دستورية توصلنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر»، وذلك بعدما كانت تتوقع أن يكون «لقاء متوترا»، وفق ما دونته عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك».

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