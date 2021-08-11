موظفو “مكافحة الأمراض” يطالبون بإلغاء قرار تسمية مدير عام جديد للمركز

أصدر مديرو وموظفو الإدارات والمكاتب والفروع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بياناً بشأن قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم “288” لسنة 2021 م والقاضي بتسمية الدكتور حيدر السائح مديراً عاماً للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عوضاً عن الدكتور بدر الدين النجار .

وأعرب الموقعو ن في مستهل البيان عن انزعاجهم بالقرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى مختلف وسائل الإعلام واصفين إياه بــ”غير المبرر وبدون أي أسباب منطقية وموضوعية” ، مبدين استغرابهم من توقيت هذا القرار الذي جاء في وضع صعب تمر به ليبيا في مواجهة الوباء مع موجته الثالثة.

واستعرض مديرو المكاتب والادارات والفروع عبر بيانهم مجهودات وعمل المركز مذ تأسيسه في 1993 وحتى هذا اليوم مطالبين حكومة الوحدة الوطنية إعادة النظر وإلغاء القرار وتغليب المصلحة العامة ودعم استقرار المركز في تأدية مهامه في هذه الظروف وأن تقدر الحكومة الجهود التي تبذلها عناصر المركز وحثهم على بذل المزيد ” لا مقابلتها بالجحود والاستبعاد وترضية لأهواء من يغلبون المصلحة الخاصة على مصالح البلاد وحتى الخروج من الأزمة بسلام ” – حسب ما خلص إليه بيان مديرو وموظفو المركز وفروعه.

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