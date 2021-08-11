ليبيا الان

موظفو “مكافحة الأمراض” يطالبون بإلغاء قرار تسمية مدير عام جديد للمركز

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مديرو وموظفو الإدارات والمكاتب والفروع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بياناً بشأن قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم “288” لسنة 2021 م والقاضي بتسمية الدكتور حيدر السائح مديراً عاماً للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عوضاً عن الدكتور بدر الدين النجار .

وأعرب الموقعو ن في مستهل البيان عن انزعاجهم بالقرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى مختلف وسائل الإعلام واصفين إياه بــ”غير المبرر وبدون أي أسباب منطقية وموضوعية” ، مبدين استغرابهم من توقيت هذا القرار الذي جاء في وضع صعب تمر به ليبيا في مواجهة الوباء مع موجته الثالثة.

واستعرض مديرو المكاتب والادارات والفروع عبر بيانهم مجهودات وعمل المركز مذ تأسيسه في 1993 وحتى هذا اليوم مطالبين حكومة الوحدة الوطنية إعادة النظر وإلغاء القرار وتغليب المصلحة العامة ودعم استقرار المركز في تأدية مهامه في هذه الظروف وأن تقدر الحكومة الجهود التي تبذلها عناصر المركز وحثهم على بذل المزيد ” لا مقابلتها بالجحود والاستبعاد وترضية لأهواء من يغلبون المصلحة الخاصة على مصالح البلاد وحتى الخروج من الأزمة بسلام ” – حسب ما خلص إليه بيان مديرو وموظفو المركز وفروعه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يعنى ييو اللى يقعمز عالكرسى ينكتب باسمه مدى الحياة والا كيف؟ التغيير مطلوب والمنصب مش حكر على شخص معين وكانى مكان السيد رئيس الحكومة يحال جميع من نزل منشور الرفض الى التحقيق والمحاسبة

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