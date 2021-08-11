وحدة التقصي بطرابلس: افتتاح أكبر مراكز التلقيح ضد كورونا في العاصمة

قال الدكتور رواد بهيليل، رئيس وحدة التقصي والاستجابة السريعة في طرابلس والمسؤول عن فريق الفلترة في مركز التطعيم، «إنه تم، اليوم الأربعاء، افتتاح واحد من أكبر مراكز التلقيح ضد كوفيد-19 في البلاد، في وقت تسعى حكومة الوحدة الوطنية لتسريع التطعيم وتقليص تأخرها في ظلّ موجة وبائية ثالثة تشهدها البلاد».

وأضاف «بهيليل»، في تصريحات نقلها موقع «يورونيوز»، «أن المركز أُقيم في المدينة الرياضية في العاصمة طرابلس وهو مفتوح أمام الجميع بدون موعد».

واختتم بقوله: «نتمنى على الناس أن تُقبل على التطعيم في هذا المركز وهو من “أكبر مراكز التطعيم” في البلاد حيث سيُعطى اللقاح في يوم افتتاحه لما بين “2000 إلى 3000 شخص».