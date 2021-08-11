ملتقى الحوار يستعرض مقترحات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية

عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاً افتراضياً لاستعراض المقترحات الأربعة التي وضعها أعضاء لجنة التوافقات برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة على منصتها الإعلامية إن اجتماع اليوم يأتي “إدراكاً من الملتقى للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وبحث أعضاء الملتقى خلال الاجتماع المقترحات المقدمة وبالمقابل قدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق متعهدين بمواصلة المشاورات بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية، بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى “تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بنّاء إذا ما تمكن الأعضاء و الأطراف من استنهاض الإرادة السياسية، وتقديم التنازلات المتبادلة للسير بليبيا إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية وتوحيد البلاد ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة “.

وأبلغ “كوبيش” أعضاء الملتقى بأن البعثة تعتزم عقد اجتماع مباشر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، ما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

ونوه منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدون زينينغا”، في كلمته أمام الجلسة الختامية إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق اعضاء الملتقى وأن الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليين مستعدون للدعم والمساندة وتقديم مقترحات حول كيفية التوصل الى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف- حسب وصفه.

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