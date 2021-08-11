السفارة الأميركية تعلق على اختفاء «الفريطيس»

عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن مشاركتها البعثة الأممية المخاوف بشأن خطف واختفاء مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، رضا فرج الفريطيس.

وقالت السفارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشارك الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن مكان السيد الفريطيس وزميله، وتدين هذا الاعتقال والاعتقالات غير القانونية الأخرى، الايقافات، والاختفاءات القسرية في ليبيا».

والأحد، قال موظفو ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ببنغازي، إن جهة مجهولة خطفت رئيسهم، رضا الفريطيس، أثناء وجوده في العاصمة طرابلس، مطالبين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بكشف ملابسات الحادث ومصير الفريطيس والجهة المسؤولة عن خطفه ومحاسبتها على هذا التصرف.

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وأعربت البعثة الأممية في بيان الثلاثاء عن «مزيد القلق إزاء تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا، ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة، التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل». وشددت البعثة الأممية على أنها وثقت عددًا من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي.

من جانبه أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أنه «لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وكذلك عمليات الخطف».

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