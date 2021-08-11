وزيرة الخارجية تلتقي مهاجرتين تعرضن للإساءة وتبحث مع النائب العام ملف الهجرة غير القانونية

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع النائب العام الصديق الصور -الأربعاء- ملف ظاهرة الهجرة غير القانونية ، وما تشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديموغرافي للسكان ، وما تتداوله بعض المنظمات الدولية من تقارير حول إساءة معاملة المهاجرين غير القانونيين في بعض مراكز الإيواء وخاصة منهم الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزيرة إلى أنها قابلت حالتين من المهاجرين غير القانونيين، كانتا قد تعرضن للاساءة والاحتجاز لمدة 3 سنوات على يد عصابة دولية تمتهن هذا العمل اللاإنساني.

وشددت نجلاء المنقوش على أهمية وضرورة ايجاد السبل الكفيلة بالتصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر ، باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير القانونيين ، وليست مقصداً ولا مصدرا لهم .

كما أكدت الوزيرة على أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة ، وكذلك دول الجوار الليبي لوضع استراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد من هذه الظاهرة ، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى ، كالتهريب، والجريمة المنظمة .

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