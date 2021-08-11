“أبوجناح” يبحث مشكلة توقف إمدادات الوقود عن الجنوب

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح مع سائقى شاحنات الوقود التابعين للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته والمكلفة بنقل المحروقات إلى المنطقة الجنوبية، حقيقة المشاكل التي تسببت في توقف إمدادت الوقود إلى مدن الجنوب الغربي وبلداته وقراه.

وقدم “أبوجناح” إعتذاره باسمه وباسم “أهل فزان” بشأن الإشكالية التى حدتث لبعض السائقين وتعرضهم للاعتداء الذي تسبب فى إيقاف إمدادات الوقود عن المنطقة الجنوبية ، مؤكدا أن (من قام بهذا العمل المشين يتلقى الآن جزاءه في السجن ليكون عبرة لمن يحاول زعزعة الاستقرار الأمني.

وجاءت تصريحات أبوجناح أثناء اجتماع عقده في البوانيس بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد “بشير الأمين” ومدير مديرية أمن سبها العميد “محمد بشر” ومدير مديرية أمن الشاطئ العقيد “صلاح الدين السنوسي” ومدير مديرية أمن البوانيس العميد “عبدالله العكشي”

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