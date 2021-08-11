المرعاش: الصلف التركي لا يفهم غير القوة وهناك محاولات «خبيثة» لتعطيل الانتخابات

رأي المحلل السياسي كمال المرعاش أن التحركات التركية “ليست بجديدة وهي موجهة إلى ما يسمى بالمجتمع الدولي”، و”محاولة خبيثة لتعطيل تنظيم الانتخابات”.

وتابع خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24” قائلا: “لنري ماذا ستفعل بعض الدول التي تتحدث عن سحب القوى الأجنبية العسكرية من ليبيا دون أن تفعل شيئا”، مشيرا إلى أن الصلف التركي لا يفهم إلا لغة القوة.

وتسعى أنقرة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لها في ليبيا بعد السقوط السياسي لفرع تنظيم الإخوان في تونس نهاية يوليو الماضي، بأن بعثت برسالة طمأنة لها على لسان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، السبت، حين أكد أن قوات بلاده باقية في ليبيا، ولن تغادر، رافضا وصفها بأنها قوات أجنبية.