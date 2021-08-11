لجنة الداخلية بـ«النواب» تطالب الرئاسي والحكومة بتشكيل لجنة لحصر المنظمات الأجنبية

نبه رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري كلا من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية «بتشكيل لجنة لحصر المنظمات الأجنبية».

وقال الحراري، في تصريح تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الأربعاء إن هذه المنظمات « تعبث في انحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا، وتسعي لزعزعة الاستقرار والدخول في المجتمع المحلي عبر مايسمي بتقديم الدعم للسلطات المحلية».

ووجه الحراري «جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الداخلي بضرورة التركيز علي شغل هده المنظمات وإذن تراخيصها داخل ليبيا، وتنظيم عملها بما يتماشي مع الأمن القومي الوطني، كما حث كل «المؤسسات والبلديات عدم التعامل مع هذه المنظمات الا بعد الرجوع لجهات الاختصاص».

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