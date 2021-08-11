قرنفيل: صادرات تركيا إلى ليبيا تحقق نموًا بنسبة 58% في 7 أشهر

ليبيا – كشف رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل المقرب من الرئيس التركي أردوغان أن الصادرات التركية إلى ليبيا حققت نموًا بنسبة 58 بالمئة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

قرنفيل أوضح بحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية أمس الثلاثاء، أهمية زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى تركيا الأسبوع الماضي، من ناحية تعزيز التعاون وإنعاش التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: “يحدونا أمل كبير في مستقبل العلاقات بين الدولتين سياسيًا واقتصاديًا”.

وأوضح أن بيانات مجلس المصدرين الأتراك أظهرت أن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت خلال الفترة بين يناير ويوليو 2021 بنسبة 58 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق مليارًا و325 مليون دولار.

وأشار إلى أن التقارب السياسي يؤثر على العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة تنفيذ الشركات التركية لمشاريع في ليبيا من أجل تنميتها مجددًا.

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