المنقوش تعرب عن تضامنها مع الشعب الجزائري وتعزي في ضحايا حريق الغابات

ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اتصالًا هاتفيًا مع نظيرها الجزائري رمضان لعمامرة.

المنقوش قدمت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أحر تعازيها وبالغ مواساتها للدولة الجزائرية حكومةً وشعبًا في الضحايا اللذين سقطوا جراء مكافحتهم للحرائق التي اندلعت في عدة ولايات بالجزائر الشقيق، خلال اليومين الماضيين.

وأعربت الوزيرة عن تضامن الشعب الليبي مع شقيقه الشعب الجزائري، واستعداد الجانب الليبي لتقديم يد العون للمساعدة في تجاوز هذه المحنة.

ومن جانبه، ثمن الوزير الجزائري هذا الموقف النبيل الذي لايعتبر غريبًا على الشعب الليبي، بل نابع من أصالته وتاريخه المشرف.

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