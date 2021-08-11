وزارة الصحة تعلن بدء الحملة الوطنية الاستتنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا

ليبيا -افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الأربعاء مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، معلنًا بذلك البدء في الحملة الوطنية الاستتنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف مباشر من قبل رئاسة وزراء الحكومة.

الزناتي أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين في الحصول عليها والاستفادة منها بسهولة.

وأضاف أن الحملة ستستهدف جميع المواطنين الليبيين والمقيمين الأجانب.

كما شدد الوزير على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.

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