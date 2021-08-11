محذرًا من كارثة إنسانية.. مركز سبها الطبي: نحتاج إلى 14 ألف حقنة من أمصال لدغات الأفاعي والعقارب

ليبيا – قال رئيس قسم التخدير بمركز سبها الطبي علي السعيدي إن الجنوب بحاجة إلى 14 ألف حقنة من المصل المضاد للعقارب والأفاعي، لتغطية فترات الذروة في فصل الصيف نظرًا للطبيعة الصحراوية للإقليم وارتفاع درجات الحرارة.

السعيدي وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” اليوم الأربعاء أشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة وفر 1000 حقنة فقط خلال مارس الماضي، نفدت جميعها قبل حلول فصل الصيف، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية.

وأضاف رئيس قسم التخدير: “8 من الأطفال لقوا حتفهم متأثرين بلدغات العقارب خلال شهر مايو الماضي، لعدم وجود مراكز أو مستشفيات عامة في المناطق النائية تستقبل الحالات المصابة وتتعامل معها قبل انتشار السم في الجسم كله وبلوغه الجهاز العصبي، مما يعني استحالة النجاة”.

وأكد السعيدي أن مركز سبها الطبي يستقبل يوميا ما بين 8 إلى 10 حالات، تصل معظمها في حالة متأخرة، وتعاني من تشنجات نتيجة توغل السمّ في الجهاز العصبي، وبعضها يُصاب بالعمى.

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