وزارة التعليم تعلن تعليق الدرسة إلى 19 أغسطس الجاري باستثناء بعض البلديات

ليبيا – أعلن وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف عن استمرار تعليق الدراسة إلى التاسع عشر من أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

المقريف أشار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم إلى أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزير الصحة الذي أكد على أهمية الاستمرار في منع التجمعات و الإغلاق خلال الاسبوع المقبل حتى استقرار الوضع الوبائي، مضيفا أنه سيتم الاستفادة من الأسبوع المقبل في تقييم جهوزية كافة المؤسسات التعليمية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق، وفق قوله.

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