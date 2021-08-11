باحثة في شؤون جماعات الإرهاب: نحذر من تسلل المتطرفين إلى ليبيا بالهجرة غير الشرعية

قالت ريم البركي الباحثة في شؤون الهجرة غير الشرعية والجماعات المتطرفة، “نخشى من تسلل عناصر إرهابية متطرفة إلى ليبيا عبر أفواج المهاجرين غير الشرعيين، ونتفهم جيدًا الظروف الحياتية التي يُعانهيا الشباب في الدول المُتاخمة حدوديًا لليبيا”.

وأشارت “البركي” خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24″، “نخشى أن يُستغل الوضع الليبي من قِبل الجماعات الإرهابية للتسلل إليها، وبالتالي تقويض عمليات مكافحة الإرهاب في ليبيا والمنطقة، وتهديد السلم والأمن الدولي.

وأضافت البركي “علينا بدون شك أن نعترف أن ليبيا، بصفة عامة ومدنها الجنوبية بصفة خاصة، أصبحوا بوابة أفريقيا إلى أوروبا، وبالتالي فإن ليبيا وفي ظل هذه الظروف التي تُعانيها منذ أكثر من عشر سنوات لا يُمكنها بمفردها التصدي لهذا التهديد الأمني الإقليمي.