المسماري: القبض على داعشي سوداني بجنوب غرب ليبيا

ضبطت وحدات الجيش الوطني الليبي أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة المكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات التكفيرية و الإجرامية في منطقة الجنوب الغربي تمكنت في كمين محكم من القبض على متطرف تكفيري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المسماري في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الإرهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد سوداني الجنسية، لافتا إلى أنه وقع في كمين القوات المسلحة بالقرب من منطقة القطرون في أقصى الجنوب الغربي، وتمكن عدد من الإرهابيين من الهروب باتجاه الحدود التشادية.

وقال: “من المعلومات التى أدلى بها الإرهابي المقبوض عليه أنه كان يعمل تحت إمرة أمير إرهابي سعودي الجنسية داخل الأراضي الليبية”.

وأكد المسماري استمرار عمليات مطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون، حسب الخطة المعتمدة من قبل غرفة عمليات القيادة العامة.