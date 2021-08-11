الدبيبة يعرب عن حزنه الشديد لضحايا إطفاء الحرائق في الجزائر

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم، السفير الجزائري لدى ليبيا كمال الجراري.

وحسب المكتب الإعلامي للدبية، فقد أعرب رئيس الحكومة للسفير عن حزنه الشديد للضحايا الذين سقطوا من قوات الجيش، أثناء مساهمتهم في إطفاء الحرائق التي نشبت بالجزائر، ونقل تعازيه للرئيس والشعب الجزائري على هذا المصاب الجلل، وتضامن الشعب الليبي مع شقيقه الجزائري في هذه الظروف الصعبة.

وارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 هم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، قدَّمت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التعازي إلى نظيرها الجزائري رمضان لعمامرة خلال اتصال هاتفي، في الضحايا الذين سقطوا جراء مكافحتهم للحرائق التي اندلعت في عدة ولايات بالجزائر، خلال اليومين الماضيين.

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