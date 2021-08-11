وزير التعليم: استمرار تعليق الدراسة حتى 19 أغسطس لتقييم الوضع الوبائي

أعلن وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” عن استمرار تعليق الدراسة إلى التاسع عشر من أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

وقال الوزير، في بيان له، أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزير الصحة الذي أكد على أهمية الاستمرار في منع التجمعات والإغلاق خلال الأسبوع المُقبل حتى استقرار الوضع الوبائي بحسب ما افاد به المكتب الاعلامي لوزارة التعليم .

وأضاف “المقريف” أنه سيتم الاستفادة من الأسبوع المقبل في تقييم جهوزية كافة المؤسسات التعليمية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق، وفق قوله.