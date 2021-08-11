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“الدبيبة” يتفقد مجمع محطات تطعيم طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” -الاربعاء- رفقة وزير الصحة “علي الزناتي”، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السائح” ، مجمع محطات تطعيم طرابلس الذي بدأ اليوم في الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتفقد الدبيبة أروقة المجمع والتقى بعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة، واطلع على سير عمليات التطعيم بهذا المجمع ومدى إقبال المواطنين على عملية تلقي اللقاح، مشدداً على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا المستجد من خلال تلقي المواطنين للقاح وذلك لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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