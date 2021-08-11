رضوان الفيتوري: خروج مرتزقة تركيا لن يكون إلا بالقوة على أيدي الليبيين

قال المحلل السياسي رضوان الفيتوري، إن التحركات التركية الأخيرة في ليبيا تعني استمرار إصرار أنقرة على استباحة مدن الغرب لتكون لها الكلمة العليا.

وأعرب “الفيتوري” عن رأيه خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24” بأن “خروج المرتزقة والاحتلال التركي لن يكون إلا بالقوة على أيدي الليبيين وليس المجتمع الدولي”.

وتسعى أنقرة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لها في ليبيا بعد السقوط السياسي لفرع تنظيم الإخوان في تونس نهاية يوليو الماضي، بأن بعثت برسالة طمأنة لها على لسان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، السبت، حين أكد أن قوات بلاده باقية في ليبيا، ولن تغادر، رافضا وصفها بأنها قوات أجنبية.