وزير الاقتصاد يبحث مع عدد من النواب آليات تسعير الخدمات الصحية

عقد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعًا مع وزير الاقتصاد محمد الحويج ولجنة تسعير الخدمات الصحية التابعة لوزارة الاقتصاد.

وشارك بالاجتماع الذي عقد في مقر ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، كل من النائب أيمن سيف النصر المكلف بملف توطين العلاج باللجنة، والنائبة أسماء الخوجة، والنائبة فوزية بوغالية.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تناول الاجتماع مناقشة الآليات المتبعة لتسعير الخدمات الصحية والمعايير المتخذة في هذه التسعيرة وضرورة الإسراع في استكمال أعمال اللجنة المعنية، لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى في اعتماد سياسة شراء الخدمة التي تمكن القطاع الصحي من تسخير جميع الإمكانيات الوطنية في توطين العلاج بالداخل.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي ومدير عام المركز الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية ومسؤول قطاع الصحة بديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء اتحاد المصحات الخاصة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والمتابعات التي تقوم بها لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب للملفات الأساسية لقطاع الصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.