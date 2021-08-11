حكومة الوحدة الوطنية تبحث منع أعمال الاعتداء على المرافق الكهربائية

عُقد، اليوم الأربعاء، الأمين العام بمجلس الوزراء علي شلاك، اجتماعا مع مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح السنوسي، وبحضور نائب المدير محمد المرحاني وعدد من الضباط بالإدارة، وذلك بمقر حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس.

وناقش الاجتماع سير العمل والجهود التي تقوم بها إدارة حماية الطاقة الكهربائية في حماية المحطات الكهربائية والمشاكل التي تواجهها في هذا الصدد.

كما تم التأكيد على ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل منع حدوث أعمال التخريب والاعتداء على المرافق الكهربائية والتي تعد مرفق مهم يخص جميع الليبين.