مختار الجدال: لا مستقبل للبلاد في وجود جماعة الإخوان الإرهابية

رأى المحلل السياسي الدكتور مختار الجدال، أن ممثلي جماعة الإخوان وراء فشل كل اتفاق سياسي ربما يصل إليه الليبيون لأنهم يسعون للسيطرة على المشهد بالكامل وإقصاء الجميع.

وأكد “الجدال”، خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24” أنه “باختصار شديد لا مستقبل للبلاد في وجود جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تريد أن تعود ليبيا دولة لها سيادة”.

مشيرا إلى أن “المشهد القادم سيذهب لسيناريو الحرب فيما بين المليشيات أولا خاصة بعد الأمر الذي أصدره المدعي العام العسكري في حكومة الدبيبة بالقبض على سيف القذافي، ثم المواجهة بين المنتصر منهم والجيش الوطني”، وفق قوله.