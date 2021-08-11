خلال لقائها بخبراء أمريكان.. الطبلقي: أزمة “الكهرباء” في الاستعانة بالخبرات الفنية 

أجرت عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب وعضو لجنة متابعة ملف الكهرباء عائشة الطبلقي لقاء عبر التقنية الافتراضية مع خبراء الكهرباء في مؤسسة براجما الأمريكية، والذين تم تكليفهم بتقديم الدعم الاستشاري من أجل حلحلة أزمة الكهرباء بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية .

وأكدت الطبلقي أن الأزمة في الأساس ليست في توفير الموارد بل في الاستعانة بالخبرات الفنية في هذا المجال مما سيسمح باستغلال تلك الموارد على الوجه الصحيح ، مجددة حرص مجلس النواب على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.

وأشارت النائبة إلى أن أزمة الكهرباء تعتبر من أبرز الأزمات التي تواجه البلاد وتؤثر سلبا على حياة المواطن ، مشددة على ضرورة العمل بسرعة على وضع الحلول الناجعة لها مع الحكومة.

بدورهم أكد خبراء الكهرباء بمؤسسة براجما الأمريكية حرصهم على العمل مع مجلس النواب وتقديم المشورة الفنية المطلوبة والعمل وفقا لتوصيات الخطة التي اقترحها الخبراء بعد دراسة واسعة لأوضاع شبكة الكهرباء والإصلاحات المطلوبة لتحسين وضع الكهرباء على المدى القصير والمتوسط .

كما أكد الخبراء على أهمية دور مجلس النواب في وضع التشريعات اللازمة لمتابعة السياسات المتعلقة بإنتاج الكهرباء وما يتعلق بها.

الجدير بالذكر بأنه تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار عقد الاجتماعات من أجل المزيد من التنسيق والتعاون .