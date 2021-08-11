الفارسي: تنظيم الإخوان يريد استمرار عدم التوافق على القاعدة الدستورية لتعطيل الإنتخابات

قال المحلل السياسي يوسف الفارسي، إن “الوصول إلى القاعدة الدستورية تؤرق الشعب الليبي وبعض أعضاء الحوار الوطنين الذي يقابل في الطرف الآخر “تيار الإسلام السياسي الذي يريد خروج قاعدة دستورية حول الانتخابات تتوافق مع آرائه وليست ضد توجهاته”.

الفارسي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أضاف: أن “تنظيم الإخوان يريد استمرار عدم التوافق على القاعدة الدستورية لاستمرار الوضع القائم وعدم الذهاب إلى الانتخابات حتى لا يفشل”.

ولفت إلى أن “أعضاء الإخوان في الملتقى السياسي الليبي هم من يفشلون استكمال خارطة الطريق أو أي تقدم في مشروع القاعدة الدستورية”.

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