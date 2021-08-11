بعد فيديو متداول.. ضبط منفذ سطو مسلح على سيارة مواطن في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على الشخص الذي نفذ عملية سطو مسلح على احد المواطنين وسرقة مركبته بقوة السلاح في شارع عبدالصمد.

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر المنفذ الذي كانيستقل مركبة نوع «هونداي ازيرا» سوداء اللون، زيحمل سلاح نوع خرطوش على مركبة سالفة الذكر.

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وأشار بيان المديرية إلى أن المتهم «قام بعدة عمليات سطو مسلح داخل مدينة بنغازي». ونوهت وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة لكل من تعرض لعملية سلب من هذه المركبة الحضور للقسم.

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