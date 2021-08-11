الجدال: لا مستقبل للبلاد في وجود جماعة الإخوان الإرهابية

رأى المحلل السياسي مختار الجدال، أن ممثلي جماعة الإخوان وراء فشل كل اتفاق سياسي ربما يصل إليه الليبيون لأنهم يسعون للسيطرة على المشهد بالكامل وإقصاء الجميع.

الجدال، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أكد أنه “باختصار شديد لا مستقبل للبلاد في وجود جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تريد أن تعود ليبيا دولة لها سيادة”.

وأشار الجدال إلى أن “المشهد القادم سيذهب لسيناريو الحرب فيما بين المليشيات أولا خاصة بعد الأمر الذي أصدره المدعي العام العسكري في حكومة الدبيبة بالقبض على سيف القذافي، ثم المواجهة بين المنتصر منهم والجيش الوطني”، وفق قوله.

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