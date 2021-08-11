مشيراً لقائمة المنفي والدبيبة.. الشركسي: رفضت الرشوة السياسية والمالية ولو عاد التاريخ ألف مرة لن انصركم

الشركسي، وفي تدوينة عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، أضاف: “قد يتهمونك بالتسرع لرفض الرشوة السياسية والمالية، يقولون لو تمهلت!، ها هم دافعوا الرشوة على رأس السلطة !، وأنت خارجها!!!، وما علموا لو عاد بي التاريخ ألف مرة ماناصرتهم أبداً، يكفي الشخص احترامه لنفسه ولثوابته، فالأعمال في ميزان الله والتاريخ تختلف عنها في ميزان البشر!”، في إشارة منه لفوز قائمة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة.

وفي تدوينة أخرى قال: “بعض أعضاء الملتقي الرافضين للانتخابات الرئاسية سابقاً، والرافضين للانتخابات البرلمانية إلا بشروط مسبقة الآن! يدّعون أنّ هذه الشروط بسبب خوفهم من الحرب!، وأنّ الانتخابات ستأتي بالحرب!!، والحقيقة أنّ الاربع حروب الاخيرة في ليبيا لم يكن سببها الانتخابات!، كان سببها الجمود السياسي والنزاع على الشرعية، وهؤلاء يريدون الذهاب بنا باتجاه الجمود السياسي والنزاع على الشرعية!، و التي عادةً في ليبيا نهايتها معروفة، الحرب!!”.