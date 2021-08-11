الفارسي: على ملتقى الحوار الاتجاه لحلول واقعية لرأب ‏التصدعات التي تعيق الوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، إنها كانت تتوقع أن تأتي جلسة ملتقى الحوار السياسي متوترة، ولكنها كانت إيجابية وواقعية، وتؤسس لمرحلة من التوافق من أجل القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الفارسي في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه خلال جلسة الملتقى أتيحت فرصة لعرض المقترحات والتعليق عليها، وتوقعت أن تعقد جلسة مباشرة قريبًا لحسم نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية، لإزالة مخاوف جميع الأطراف الليبية وبث روح الثقة في مخرجات خارطة الطريق.
وأشارت إلى أنه لابد للملتقى من الاتجاه إلى حلول واقعية، لرأب التصدعات التي قد تعيق الوصول إلى الانتخابات في موعدها، والمتمثلة في ضرورة التزام ملتقى الحوار بخارطة الطريق، وتضمين مجلس النواب خارطة الطريق في الإعلان الدستوري، والتزام جميع الأطراف السياسية توحيد المؤسسات، ومتابعة أعمال السلطات التنفيذية.
ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي ينبغي أن يهتم بتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراءات المصالحة الوطني، وتهتم الحكومة بإزالة الاحتقانات الناتجة عن ضعف الأداء وتعثر الخدمات، ويهتم مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، فيما يتعلق بالالتزام بوظائفها وخاصة اعتماد القوانين والتشريعات الميسرة للمرحلة للوصول للانتخابات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك