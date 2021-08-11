الأوجلي: لن نصل للانتخابات إلا بالضغط الدولي على المعرقلين

أكد المحلل السياسي آيوب الأوجلي، أن ‏البعثة الأممية لا تريد خسارة رهانها على مجموعة الـ 75 وتسعى لأن تكون هي من يقر القاعدة الدستورية لضمان توافق مخرجات هذه اللجنة مع مصالح البعثة والدول الداعمة لها.

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‏وقال “الأوجلي”، خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24” أن كتلة تنظيم الإخوان الإرهابي تريد وضع شروطا مفصلة لإقصاء كل من تصنفه من خصومها وبالتالي فإن مقترحات لجنة التوافقات لن تجد أي قبول بين أعضاء الملتقى.

وتابع أن “المشهد العام بحسب رأيي الشخصي لن يقود البلاد إلى انتخابات في 24 ديسمبر، وربما سيكون هناك تمديد للسلطة التنفيذية الجديدة إلا في حال تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر والضغط على الأطراف المعرقلة لإنجاز الانتخابات.