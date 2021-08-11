بونجيم: على البعثة الأممية التفكير في ضمانات قبول نتائج الانتخابات

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، علي أبونجيم، أن الخلاف ‏الحادث حول صلاحيات الرئيس والانتخاب المباشر، بدأ ينجلي ‏خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي الأخيرة.‏

وأوضح أبونجيم، في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أن جلسة ‏الملتقى الافتراضية، شهدت تقاربًا وتوافقًا أكثر من قبل بين الأعضاء ‏في وجهات النظر حول القاعدة الدستورية‎.‎

ولفت إلى أن كلمة المبعوث الأممي كانت واضحة، وحثّ على ‏استكمال بنود خارطة الطريق، بعيدًا عن المصالح الضيقة والأجندة ‏الخارجية.‏

وأشار إلى أن خارطة الطريق المتفق عليها في تونس، لا يمكن ‏المساس بها بعد أن اعتُمدت، لافتًا إلى أن قلة من الأعضاء ‏ طالبوا بتعديلها، ورغم ذلك موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لا ‏جدال فيه، وأن تكون متزامنةً يوم 24 ديسمبر المقبل.‏

وتحدث عن أن الانسداد الحاصل حول صلاحيات الرئيس ‏والانتخاب المباشر بدأ ينجلي، وسيُختار مقترح من الأربعة ‏المطروحة، ويُعتَمد في أقرب جلسة مباشرة للملتقى.‏

وذكر أن المخاوف الحقيقية الآن هي قانونية، وهي كيفية تضمين ‏مقترح موحَّد للقاعدة في الإعلان الدستوري، وتصويت مجلس ‏النواب ومجلس الدولة الاستشاري عليه لتحصينه من الطعن أمام ‏المحاكم.‏

وأتم: “يجب على البعثة الأممية التفكير في ضمانات لقبول نتائج الانتخابات، إذ ‏لا مجال للعودة إلى الخلف، ويجب علينا الابتعاد عن خطاب ‏الكراهية والتأجيج وبث الفتن، والتفكير جديا في إبعاد شبح الحرب ‏عن البلاد”.‏

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