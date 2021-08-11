بونجيم: على البعثة الأممية التفكير في ضمانات قبول نتائج الانتخابات

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، علي أبونجيم، أن الخلاف الحادث حول صلاحيات الرئيس والانتخاب المباشر، بدأ ينجلي خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي الأخيرة.
وأوضح أبونجيم، في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أن جلسة الملتقى الافتراضية، شهدت تقاربًا وتوافقًا أكثر من قبل بين الأعضاء في وجهات النظر حول القاعدة الدستورية.
ولفت إلى أن كلمة المبعوث الأممي كانت واضحة، وحثّ على استكمال بنود خارطة الطريق، بعيدًا عن المصالح الضيقة والأجندة الخارجية.
وأشار إلى أن خارطة الطريق المتفق عليها في تونس، لا يمكن المساس بها بعد أن اعتُمدت، لافتًا إلى أن قلة من الأعضاء طالبوا بتعديلها، ورغم ذلك موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لا جدال فيه، وأن تكون متزامنةً يوم 24 ديسمبر المقبل.
وتحدث عن أن الانسداد الحاصل حول صلاحيات الرئيس والانتخاب المباشر بدأ ينجلي، وسيُختار مقترح من الأربعة المطروحة، ويُعتَمد في أقرب جلسة مباشرة للملتقى.
وذكر أن المخاوف الحقيقية الآن هي قانونية، وهي كيفية تضمين مقترح موحَّد للقاعدة في الإعلان الدستوري، وتصويت مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري عليه لتحصينه من الطعن أمام المحاكم.
وأتم: “يجب على البعثة الأممية التفكير في ضمانات لقبول نتائج الانتخابات، إذ لا مجال للعودة إلى الخلف، ويجب علينا الابتعاد عن خطاب الكراهية والتأجيج وبث الفتن، والتفكير جديا في إبعاد شبح الحرب عن البلاد”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك