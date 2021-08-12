محلل تركي: القوات التركية الموجودة في ليبيا للردع ولا يمكن وضعها في كفة المرتزقة

زعم المحلل السياسي التركي المُقرب من الرئيس التركي رجب أردوغان، يوسف كاتب أوغلو، أن “قوات بلاده العسكرية الموجودة في ليبيا بمثابة قوة رادعة، بناءً على دعوة رسمية من حكومة شرعية معترف بها دوليا وأمميًا”، على حد قوله.

أوغلو، وفي مقابلة عبر قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، قال: “لا يمكن وضع القوات التركية بليبيا في نفس كفة المرتزقة والقوات غير الشرعية والمليشيات غير النظامية التي هي عبارة عن مجموعات إرهابية خارجة عن النظام الشرعي وتقوم بالتهجير والترويع وتحاول إسقاط الشرعية”، على حد قوله.

وذكر أن “بلاده ملتزمة بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها في 2019 والتي تم التأكيد عليها مؤخرًا”، مدعيًا: “القوات التركية موجودة للأمن والاستقرار وللتدريب وتبادل الخبرات، بينما الآخرين قوات غير شرعية للخراب والدمار والقتل والإرهاب”، على حد قوله.

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