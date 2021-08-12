الغرياني: على حكومة الدبيبة تقوية علاقاتها بـ “الحليف التركي والقطري”

طالب المُفتي المعزول من مجلس النواب، الصادق الغرياني، حكومة الوحدة المؤقتة، “بضرورة تقوية علاقتها مع تركيا وقطر، من أجل الوقوف بوجه (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر”، بحسب زعمه.
الغرياني، وفي تصريحاته عبر قناة “التناصح”، التي يمتلكها، قال: “نبارك للحكومة خطوة زيارتها إلى تركيا الأخيرة، وينبغي أن تقوي صلتها بالحليف التركي والحليف القطري، لأن هذين الدولتين، هما الذين وجدناهما مع الشعب الليبي في كل أزماته”، بحسب زعمه.
الغرياني مهاجماً قناتنا، زعم قائلاً: “لا ينظر الحليف التركي أو القطري إلى انتقاد الأفاقين كما حدث في “قناة الحدث” البارحة، فمن الذي أوقف (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر عن شن هجوم وحرب أخرى للاستيلاء على الحكم فهو الحليف التركي”، بحسب زعمه.
واستمر: “ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر جرب في الحرب الماضية على طرابلس وما قصر في أي شيء يقدر عليه، ولم يهزمه إلا وقوف الحليف التركي معنا، وهو يعلم أن تركيا إذا كانت واقفة مع حكومة الوحدة المؤقتة بصدق وعزم، فلن يستطيع الوقوف أمامها”، بحسب زعمه.
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