الغرياني: على حكومة الدبيبة تقوية علاقاتها بـ “الحليف التركي والقطري”

طالب المُفتي المعزول من مجلس النواب، ‏الصادق ‏الغرياني، حكومة الوحدة المؤقتة، “‏بضرورة تقوية علاقتها مع تركيا وقطر، من أجل الوقوف بوجه (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) ‏حفتر”، بحسب زعمه.‏

الغرياني، وفي تصريحاته عبر قناة “التناصح”، التي يمتلكها، قال: “نبارك ‏للحكومة خطوة زيارتها إلى تركيا الأخيرة، وينبغي أن تقوي صلتها ‏بالحليف التركي والحليف القطري، لأن هذين الدولتين، هما الذين ‏وجدناهما مع الشعب الليبي في كل أزماته”، بحسب زعمه.‏

الغرياني مهاجماً قناتنا، زعم قائلاً: “لا ينظر الحليف التركي أو القطري إلى انتقاد الأفاقين ‏كما حدث في “قناة الحدث” البارحة، فمن الذي أوقف (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر عن شن ‏هجوم وحرب أخرى للاستيلاء على الحكم فهو الحليف التركي”، بحسب زعمه.‏

واستمر: “ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر جرب في الحرب الماضية على طرابلس وما ‏قصر في أي شيء يقدر عليه، ولم يهزمه إلا وقوف الحليف التركي ‏معنا، وهو يعلم أن تركيا إذا كانت واقفة مع حكومة الوحدة المؤقتة ‏بصدق وعزم، فلن يستطيع الوقوف أمامها”، بحسب زعمه.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

