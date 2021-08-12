الشركسي: الرافضون للانتخابات البرلمانية يتجهون نحو الجمود السياسي والحرب

جدد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي رفضه للرشوة السياسية.

وقال الشركسي في تغريدة على “تويتر”: “‏قد يتهمونك بالتسرع لرفض الرشوة السياسية والمالية، يقولون لو تمهلت!، ها هم دافعو الرشوة على رأس السلطة !، وأنت خارجها!!!، وما علموا لو عاد بي التاريخ ألف مرة ما ناصرتهم أبداً، يكفي الشخص احترامه لنفسه ولثوابته، فالأعمال في ميزان الله والتاريخ تختلف عنها في ميزان البشر!”.

‏واستنكر الشركسي في تغريدة أخرى منطق بعض أعضاء الملتقى الرافضين للانتخابات الرئاسية سابقاً، والرافضين للانتخابات البرلمانية إلا بشروط مسبقة الآن بدعوى أنّ الانتخابات ستأتي بالحرب.

وقال: “الحقيقة أنّ الأربع حروب الاخيرة في ليبيا لم يكن سببها الانتخابات!، كان سببها الجمود السياسي والنزاع على الشرعية”، موضحا أن هؤلاء يريدون الذهاب بنا باتجاه الجمود السياسي والنزاع على الشرعية!، والتي عادةً في ليبيا نهايتها معروفة، الحرب.